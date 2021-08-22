"Динамо" розбило "Десну" і вийшло на першу сходинку УПЛ

"Динамо" з перших хвилин заволоділо ініціативою і поступово нагнітало біля воріт "Десни". При цьому чернігівці мали свої можливості в контратаках. Але до середини першого тайму кияни таки рахунок розмочили. Причому гол вийшов на диво. Віталій Буяльський на 30-й хвилині прийняв м'яч на лінії штрафного майданчика, в дотик розвернувся і запустив м'яч за спину Ігорю литовці ударом в дальній кут - 1:0.

Вже на наступній хвилині чернігівці могли відігратися. Владислав Калитвинцев гостро навішав з флангу в штрафну на Єгора Картушова, той пролетів трохи повз м'яч, але круглий від газону летів у площину. Але киян від голу врятувала реакція Георгія Бущана.

А на під кінець тайму "Динамо" подвоїло перевагу. Кияни організували відмінну атаку, в ході якої Дениса Антюха вивели на забійну позицію в штрафному майданчику. Той переграти Литовку не зміг, але на добивання встиг першим Буяльський, якого зачепив Олександр Сафронов. Рефері спершу порушення не помітив, але після перегляду VAR пенальті призначив. "Точку" впевнено реалізував Віктор Циганков - 2:0.

У другій половині картина гри не сильно змінилася, і вже на 55-й хвилині рахунок був 3:0. Другим голом відзначився Буяльський. Причому гольову передачу йому віддав головою гравець "Десни" Тарас Завійський.

Завійський і зовсім став головним антигероєм для "Десни", коли за 12 хвилин до кінця основного часу відзначився ще й автоголом. Після подачі з кутового Ілля Шкурін пробивав головою, але м'яч летів явно повз, проте влучив у плече хавбека "Десни", від якого і влетів у сітку - 4:0.

Більше команди не забивали. Ця перемога дозволила "Динамо" вийти на першу сходинку в УПЛ, потіснивши звідти "Десну", яка була лідером чемпіонату після чотирьох турів. У киян 13 очок, у "Шахтаря" і "Десни" - по 12.