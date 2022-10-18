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"Динамо" пропустит восьмой тур УПЛ: известна причина

Фото: "Динамовцы" получили дополнительный отдых (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Матч киевского "Динамо" в рамках 8-го тура отечественной Премьер-лиги не состоится в запланированную дату. Поединок был перенесен на неопределенный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Эскалация войны РФ против Украины продолжает вносить коррективы в расписание чемпионата Украины. Центральный матч тура не состоится 20 октября.

"Матч 8-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" – "Металлист", запланированный на четверг, 20 октября, перенесен на неопределенный срок в связи с ситуацией, которая сложилась в столице Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, по соображениям безопасности перенесли и поединок Чемпионата юношеских команд между "Динамо" U-19 и "Металлистом" U-19. Новые даты матчей объявят позже. Ранее не состоялся поединок 1-го тура УПЛ "бело-синих" против "Ингульца".

На выходных "Шахтер" выиграл Классическое у "Динамо" во Львове. Забитыми в составе "горняков" мячами отличились Зубков, Мудрик и Сикан. Гол Ваната оказался единственным для "бело-синих".

К слову, луганская "Заря" разбила "Черноморец" в выездном матче 8-го тура Премьер-лиги.

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