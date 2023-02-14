"Динамо" проиграло "Пахтакору" спарринг в Турции: видео

Контрольный матч

"Динамо" – "Пахтакор" – 0:1

Гол: Хамдамов, 35

Первыми момент создали "бело-синие". Уже на 3-й минуте Яцык подхватил мяч после неудачного исполнения стандарта и пробил из-за пределов штрафной. Сфера после удара таланта киевлян попала в перекладину.

Но развитие этот эпизод не получил. Команды перешли к позиционной борьбе в основном в центре поля. Однако моментов ни у ворот "Пахтакора", ни во владениях Нещерета не возникало.

В такой ситуации прогнозированно новая возможность обернулась голом. Забили ташкентцы – фланговая атака узбекского гранда завершилась передачей на Хамдамова, головой реализовавшего свой момент. Забитый мяч придал "Пахтакору" уверенности, поэтому до перерыва подопечные Максима Шацких полностью контролировали игру.

Со стартом второй половины "динамовцы" перехватили инициативу. Команда Мирчи Луческу контролировала мяч, но до реальных возможностей забить дело не доходило. Да и оборона "Пахтакора" играла чрезвычайно слаженно.

Отечественный гранд попытался добиться результата, полагаясь на индивидуальное мастерство. Однако выстрел Сидорчука со средней дистанции заблокировал Алижонов. В свою очередь Дубинчаку после флангового прорыва не хватило точности, а Царенко пробил в руки голкиперу.

Завершился поединок моментом "Пахтакора". Удвоить преимущество ташкентцев мог Тургунбаев. Однако на добивании после сэйва Моргуна он не смог попасть в незащищенный угол ворот киевлян. В конце концов и одного забитого мяча ребятам Шацких хватило для победы.

Состав "Динамо" (1-й тайм): Нещерет – Малыш, Дячук, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев, Яцык – Волошин, Супряга, Караваев