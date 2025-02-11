"Динамо" проиграло "Аталанте" и вылетело из Юношеской лиги УЕФА

Юношеская лига УЕФА, 1/16 финала

"Динамо" U-19 - "Аталанта" U-19 - 3:3, пенальти - 6:7

Голы: Камара, 23 (автогол), Пономаренко, 28, Кремчанин, 45 - Бонсиньори, 12, Дамиано, 63, Фиогбе, 70.

Киевляне принимали соперников в номинально домашнем поединке, состоявшемся в турецком Манавгате.

Напомним, что столичный коллектив пробился в 1/16 финала Путем чемпионов. Подопечные Игоря Костюка стартовали со второго раунда и одолели поочередно словенский "Марибор" (1:1, 3:1) и "2 Коррику" из Косова (5:0, 4:1).

В отличие от киевлян, юноши "Аталанты" выступали в Пути Лиги чемпионов, поскольку основная команда из Бергамо пробилась в основной раунд самого престижного клубного турнира Европы.

Стартовали подопечные Джованни Боси на удивление удачно, разгромив дома лондонский "Арсенал" (4:1), на выезде уверенно разобравшись с донецким "Шахтером" (3:0), а также дома обыграв шотландский "Селтик" (2:1). После этого произошел сбой, когда "бергамаски" на выезде были разгромлены немецким "Штутгартом" (1:4), но затем в гостях одолели швейцарский "Янг Бойз" (4:2). В последнем туре "Аталанта" дома принимала мадридский "Реал" и потерпела сокрушительное поражение (0:4), из-за чего потеряла место в топ-6 и прямую путевку в 1/8 финала.

В поединке с "Динамо" именно итальянцы считались фаворитами. Они подтвердили этот статус, поразив ворота Вячеслава Суркиса уже на 12-й минуте. Украинский голкипер во время атаки соперников парировал опасный удар, но другой игрок "Аталанты" первым успел на добивание.

Впрочем, "Динамо" отыгралось уже через десять минут. После подачи Богдана Редушко с углового, мяч попал в голову защитника Анри Камара и влетел в ворота. Этот "подарок" соперников добавил молодым киевлянам сил и они до перерыва отличились еще дважды. Голы на свои счета записали Матвей Пономаренко и Дмитрий Кремчанин.

Казалось бы, счет 3:1 - вполне комфортное преимущество перед вторым таймом. Однако юношеский футбол - импульсивный, непредсказуемый и склонный к стремительным изменениям в сюжете.

Итальянцы вышли на вторую половину максимально заряженными. Они более активно вели игру и имели несколько возможностей, чтобы забить. И в конце концов добились своего, воспользовавшись промахами киевлян. Сначала грубо ошибся Суркис, выпустив мяч из рук и Винченцо Дамиано сократил отставание. А затем Егор Сизонюк, пытаясь выбить мяч попал в Кандаса Фиогбе и тот расстрелял ворота.

Так на 70-й минуте в матче восстановилось равновесие, которое удержалось до конца основного времени. Овертайм регламентом юношеской лиги не предусмотрен, поэтому команды сразу стали выполнять серию пенальти. Здесь большее мастерство продемонстрировали юные итальянцы, которые и вышли в следующий круг соревнований.