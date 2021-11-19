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"Динамо" без проблем розбило "Чорноморець" і на час одноосібно очолило УПЛ

Автор: Ігор Литвиненко

Київське "Динамо" не відчуло особливих проблем у матчі з "Чорноморцем" в рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги - 6:1. Перемога дозволила киянам на час одноосібно очолити турнірну таблицю.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

"Чорноморець", хоч і був номінальним господарем матчу, але грав у Києві на прохання"Динамо". В обмін поєдинок другого кола має відбутися в Одесі. Також варто відзначити, що "біло-сині" дозволили грати в цьому матчі всім орендованим гравцям одеситами. Правда, було б цікаво, як цей матч відбувся б, якби такого не сталося - перед сезоном "Чорноморець" орендував відразу 16 гравців у "Динамо".

Сам матч проходив в одні ворота. У кожному з таймів кияни забили по три голи, пропустивши лише один раз в кінці першої половини. У першому таймі відзначилися Буяльський і двічі Вітіньо за київський клуб і Ісаєнко за одеситів. У другій половині забивали Гармаш, той же Буяльський і Кулач, для якого цей рік став дебютним.

У підсумку легка перемога для "Динамо", яке набирає 38 очок. "Шахтар" завтра може зрівнятися з киянами, якщо обіграє "Рух".

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Футбол