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"Динамо" прибуло до Румунії для продовження підготовки до сезону

Фото: "Динамо" під час тренування (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Пізно ввечері середи делегація київського "Динамо" прибула до румунської комуни Снагов, де на місцевій олімпійській базі перша команда тренуватиметься кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Закордонний тренувальний збір "Динамо" розпочне з 25-ма гравцями в обоймі. Частина виконавців приєднається до табору "біло-синіх" згодом.

"Підопічні Мірчі Луческу, який разом із командою їхав зі столиці України, провели в дорозі 17 годин. "Динамівці" проїхали практично по всій Румунії з півночі на південь, зупинившись на олімпійській базі у Снагові", – йдеться в повідомленні.

Перелік гравців, яких тренерський штаб узяв на початок збору:

Воротарі: Бущан, Бойко, Нещерет

Захисники: Бурда, Тимчик, Дубінчак, Кравченко, Боль, Біловар, Вівчаренко, Дячук, Малиш

Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вікентій Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цітаішвілі, Яцик

Нападники: Бєсєдін, Ванат, Супряга

У Румунії вітчизняний гранд тренуватиметься кілька днів. Звідти "біло-сині" полетять до Швейцарії, де вже запланована низка спарингів. Зокрема, суперниками киян стануть "Івердон" і "Лозанна".

Напередодні "Динамо" обрало домашній стадіон для кваліфікації Ліги чемпіонів. Турецький "Фенербахче" столичний клуб прийме в польській Лодзі 20 липня.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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