"Динамо" связало контрактом молодую звезду: на него претендовал английский клуб

21-летний полузащитник Назар Волошин имел соглашение с киевлянами, которое действовало до 2027 года. Новый контракт, подписи под которым поставили 7 февраля, продлевает этот срок до 30 июня 2028-го.

Нынешней зимой заинтересованность в услугах игрока выражал клуб английского Чемпионшипа "Сандерленд". Британцы предлагали вариант аренды до конца сезона с правом обязательного выкупа, в случае, если команда выйдет в АПЛ. Сейчас "Сандерленд" идет на 4-м месте в турнирной таблице и шансы на повышение в классе у него достаточно велики.

Также по Волошину было предложение от французского "Ланса": аренда до конца сезона с правом возможного выкупа.

Но оба варианта не устроили руководство киевлян. Футболист остался в УПЛ.

Кто такой Назар Волошин

21-летний уроженец Кременчуга. Футболом начал заниматься в харьковском "Металлисте", а затем продолжил в академии киевского "Динамо".

На взрослом уровне дебютировал в составе криворожского "Кривбасса", где играл на правах аренды от киевлян. 23 августа 2022 года вышел на поле в игре с ковалевским "Колосом".

Вернувшись в "Динамо" зимой 2023 года, постепенно стал выдвигаться на лидирующие позиции в клубе. За это время он сыграл 71 матч в различных турнирах, в которых забил 13 голов. Transfermarkt оценивает Волошина в 4 миллиона евро.