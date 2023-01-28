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"Динамо" уступило "Марибору" во втором спарринге зимы

Фото: Александр Караваев свой момент не реализовал (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Поражением от словенского "Марибора" завершился для киевского "Динамо" второй контрольный матч в рамках подготовки к возобновлению сезона 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Динамо" – "Марибор" – 0:2

Голы: Антолин, 49, Брнич, 89

Нереализованный пенальти: Ванат, 51 (Д)

Первыми возможность забить создали "фиалки". На 15-й минуте звездный Иличич решился на удар с 25-ти метров, однако Нещерет сумел среагировать на выстрел. Киевляне ответили через десять минут опасной атакой, на финише которой защитник едва не срезал мяч в свои ворота.

А перед перерывом сольный номер организовал Царенко. Молодой "динамовец" взял инициативу на себя и сместился с фланга в штрафную. Далее последовал удар, но голкипер "Марибора" справился с выпадом столичного гранда.

На старте второй половины словенский коллектив открыл счет. Подопечные Дамира Крзнара разогнали фланговую атаку, завершившуюся переводом в центр. А уж там Антолин пробил под штангу после скидки.

"Динамо" могло ответить почти мгновенно. Ванат в пределах штрафной площадки подставился под фол и заработал одиннадцатиметровый. Однако сам пострадавший реализовать пенальти не смог – мяч прошел мимо ворот.

Впоследствии "Марибор" упустил еще две возможности. В первом случае сфера просвистела над перекладиной. Во втором же Нещерет ногой парировал удар с острого угла. А вот третий момент завершился голом – Иличич накрутил троих (!) защитников на входе в штрафную и выложил под удар пробившему прямо под стойку Брничу.

Впереди же у "бело-синих" выходили немного, так что отыграться ребята Мирчи Луческу так и не сумели. Хотя уже в финальные минуты двигателем атак киевлян стал Бенито. Сначала он вывел на ударную позицию Караваева (сэйв голкипера), а затем и сам проверил бдительность вратаря после смещения с фланга.

Состав "Динамо" (1-й тайм): Нещерет – Тымчик, Сирота, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Яцык – Диалло, Царенко, Волошин – Беседин

2-й тайм: Нещерет, Кравченко, Попов, Бурда, Вивчаренко, Лонвейк (Бенито, 76), Гармаш, Андриевский, Леднев, Караваев, Ванат

К слову, накануне "Шахтер" сыграл вничью с "Копером" с голом в добавленное время.

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