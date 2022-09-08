"Динамо" на останніх хвилинах програло "Фенербахче" в Лізі Європи

Ліга Європи, груповий етап, 1-й тур

Група B

"Фенербахче" – "Динамо" – 2:1

Голи: Енріке, 35, Батшуаї, 90+1 – Циганков, 64

Суперники почали битися з перших хвилин. Жорсткі стики, дрібні провокації та тиск трибун "Шюкрю Сараджоглу" створили фон для стартового відрізку двобою. До середини тайму "Фенер" і "Динамо" організували хіба натяки на небезпечні моменти.

Справжня нагода забити виникла на 25-й хвилині. Це Салаї впіймав відскок після подачі зі стандарту, але Бущан зумів парирувати його удар із меж штрафного майданчика. Натомість Енріке не зумів зіграти на добиванні.

Згодом голкіпер "Динамо" оформив ще один сейв. Аліоскі в атаці "жовтих канарок" наважився пробити з кута карної зони, а український воротар витягнув м'яч із-під ближньої стійки.

Та вже наступна атака "Фенербахче" стала гольовою. Россі подав кутовий з лівого флангу в район лінії воротарського, де Енріке виграв другий поверх і відправив м'яч під перекладину воріт Бущана.

Від пропущеного м'яча "Динамо" оговталося вже після перерви. На 52-й хвилині Гармаш пробив головою над воротами після навісу Циганкова від кутового прапорця. У відповідь "Фенер" спробував знову затиснути вітчизняний гранд на власній половині.

Та новий натиск стамбульців команда Мірчі Луческу витримала, а потім зуміла шокувати господарів. На 64-й хвилині Буяльський на лівому фланзі сміливо пішов на двох опонентів, переграв їх і прострілив на лінію штрафного майданчика, звідки Циганков пробив в один дотик на випередження – 1:1!

Несподіваний гол "біло-синіх" трохи збив запал господарів. Більше того, опинившись у легкому нокдауні, "Фенербахче" ледь не пропустив вдруге. Це Шепелєв пробив головою після навісу Буяльського зі штрафного – Баїндір перевів м'яч на кутовий.

Та все ж "жовті канарки" зуміли вирвати перемогу. У доданий арбітром час у нагоді став аут, який із меж штрафного на дальню стійку продовжив Енріке – завершити зусилля партнерів там зумів Батшуаї.

Ослаблене кадрово "Динамо" спромогтися на відповідь уже не змогло. Без натяку на фінальний штурм від киян команди й завершили стартовий поєдинок групового етапу. У наступному турі "біло-сині" зіграють проти АЕКа з Ларнаки.