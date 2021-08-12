"Динамо" допоможе клубу з Івано-Франківської області у розвитку бази дитячо-юнацького футболу 

Як зазначають у прес-службі, президент ФК "Угорники" Михайло Дубей запросив керівництво київського клубу долучитися до реалізації проекту "ФК Угорники - шлях до мрії", який бере участь у конкурсі від Британської Ради та передбачає модернізацію стадіону з метою створення якісних умов для проведення тренувань та організації матчів серед молодих гравців 16-19 років.

Керівництво "Динамо" висловило готовність фінансово допомогти клубу з Івано-Франківщини у реалізації цього проекту.

"ФК "Динамо" Київ неухильно дотримується філософії розвитку дитячо-юнацького футболу в Україні, допомагаючи покращувати інфраструктуру для заняття футболом дітьми та юнаками не тільки у столиці, а і в усіх куточках нашої країни. Клуб завжди підтримує ініціативу патріотично налаштованих людей та організацій, які прагнуть інвестувати у здорове майбутнє нашої нації", - зазначають у клубі.