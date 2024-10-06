"Динамо" обыграло "Кривбасс" и вышло в единоличные лидеры УПЛ

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Динамо" – "Кривбасс" – 2:1

Голы: Рубчинский, 5, Буяльский, 25 (пенальти) – Михавко, 45+3 (автогол)

"Бело-синие" ошеломили гостей быстрым голом. На 5-й минуте опасность пришла с правого фланга киевлян. Тымчик выполнил прострел от правого края на Рубчинского, а тот со второй попытки отправил мяч в сетку ворот из пределов штрафной.

Новая вспышка активности от "Динамо" пришлась на экватор тайма. Сначала Герреро из угла штрафной пробил в дальнюю девятку (сэйв Клищука), а в следующей атаке Попов головой не попал в ворота после углового. Однако на повторе арбитры заметили игру рукой Кузыка – одиннадцатиметровый не без труда реализовал Буяльский.

До конца первой половины "Кривбасс" не создал значительную угрозу воротам Бущана. Однако перед перерывом криворожцам удалось размочить счет не без помощи "бело-синих". Это Михавко после навеса Задераки со штрафного срезал мяч в свои ворота.

На старте второй половины гости бросились атаковать. Дважды на острие атак команды Юрия Вернидуба оказался Соса. Сначала он отправил мяч в сетку с внешней стороны после передачи Вакулко, а через несколько минут с разворота на входе в штрафную пробил мимо девятки.

"Динамо" смогло стабилизировать игру. Однако впереди у подопечных Александра Шовковского после перерыва совсем не клеилось. "Кривбасс" вполне мог наказать киевлян за инертность в атакующих действиях. К примеру, после неожиданного выстрела Аморозо с дистанции на 74-й минуте мяч просвистел над перекладиной.

Впрочем, "Динамо" удержало победный счет и вышло в лидеры чемпионата Украины. Столичный гранд набрал 22 очка и на два пункта опережает житомирское "Полесье" и "Александрию". Самый принципиальный соперник "бело-синих" – донецкий "Шахтер" – идет четвертым (16 пунктов). "Кривбасс" же остался на 8-й позиции (11 баллов).