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"Динамо" передало семь фур гуманитарного груза военным

Фото: "Динамо" передало семь фур гуманитарного груза военным (fcdynamo.com)
Автор: Артем Горовенко

На стадионе "Динамо" им. Лобановского состоялся очередной процесс передачи гуманитарной помощи военным. Сразу семь фур сока отправилось на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

"Сегодня я с гордостью шел выполнить поручение - доставку масштабной гуманитарной помощи, которая сегодня здесь представлена. И Фонд братьев Суркисов, и ФК "Динамо" (Киев), и все мы хотим сделать еще больше, ведь величина беды показывает, что нам нужно еще много работать, чтобы залечить раны на телах, в душах, на земле, в городах и селах", - заявил первый вице-президент "Динамо" Виталий Сивков.

По его словам, в целом различным подразделениям ВСУ было передано более 1000 тонн различных гуманитарных грузов: медицинского оборудования, санитарно-гигиенических и моющих средств, продуктов питания, супов и т.д.

﻿Напомним, ранее сообщалось, что клуб передал грузовик разных медицинских средств военному госпиталю.

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ДинамоГуманитарная помощь