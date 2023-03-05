"Динамо" передало семь фур гуманитарного груза военным

На стадионе "Динамо" им. Лобановского состоялся очередной процесс передачи гуманитарной помощи военным. Сразу семь фур сока отправилось на фронт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.
"Сегодня я с гордостью шел выполнить поручение - доставку масштабной гуманитарной помощи, которая сегодня здесь представлена. И Фонд братьев Суркисов, и ФК "Динамо" (Киев), и все мы хотим сделать еще больше, ведь величина беды показывает, что нам нужно еще много работать, чтобы залечить раны на телах, в душах, на земле, в городах и селах", - заявил первый вице-президент "Динамо" Виталий Сивков.
По его словам, в целом различным подразделениям ВСУ было передано более 1000 тонн различных гуманитарных грузов: медицинского оборудования, санитарно-гигиенических и моющих средств, продуктов питания, супов и т.д.