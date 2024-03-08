"Динамо" передало очередную партию помощь пограничникам

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) передало военнослужащим Государственной пограничной службы Украины партию гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение клуба.
В частности, к пограничникам отправились 10 тысяч энергетических протеиновых батончиков.
Как добавляют в клубе, это была только первая партия сладостей для наших защитников. Для пограничников заготовлено более 400 тысяч батончиков, которые будут отправлены на фронт.
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