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"Динамо" передало очередную партию помощь пограничникам

Фото: ФК "Динамо" передало очередную партию помощь пограничникам (fcdynamo.com)
Автор: Сергей Новиков

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) передало военнослужащим Государственной пограничной службы Украины партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение клуба.

В частности, к пограничникам отправились 10 тысяч энергетических протеиновых батончиков.

Как добавляют в клубе, это была только первая партия сладостей для наших защитников. Для пограничников заготовлено более 400 тысяч батончиков, которые будут отправлены на фронт.

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Динамо