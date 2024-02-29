"Динамо" получило разрешение на поединки УПЛ со зрителями: сколько стоят билеты

Киевское "Динамо" присоединилось к списку коллективов украинской Премьер-лиги, которым разрешили открыть ворота домашних арен для поклонников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Столичный гранд получил разрешение на проведение матчей со зрителями. Болельщики смогут посетить ближайший поединок киевлян в чемпионате Украины – против одесского "Черноморца" 2 марта.

Руководство "Динамо" согласовало все детали возвращения фанатов на трибуны с Киевской ГВА. "Моряков" подопечные Александра Шовковского примут на стадионе имени Лобановского. Билеты продают в трех ценовых категориях – 200, 300 и 400 гривен. Квота "бело-синих" на количество зрителей пока неизвестна.

УПЛ вернулась после зимней паузы поединками 18-го тура 23-26 февраля. На половину матчей допустили болельщиков по специальным квотам. Правда, ряд встреч тура прерывали на длительное время из-за воздушных тревог.

"Динамо" в стартовом после перерыва туре обыграло "Металлист 1925" из Харькова. На голы Гармаша и Овусу киевляне ответили забитыми мячами Кабаева, Ваната (дважды) и Буяльского. "Черноморец" же в 18-м туре разошелся миром с "Оболонью" (1:1).