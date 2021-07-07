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"Динамо" відпустило форварда Франа Соля в іспанський клуб

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Києва, Середа 07 липня 2021 20:08
"Динамо" відпустило форварда Франа Соля в іспанський клуб Фото: Фран Соль (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Роман Тверденко

Нападник "Динамо"Фран Соль у новому сезоні гратиме за "Ейбар". Це друга оренда для іспанського форварда за час перебування в київському клубі.

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Угода між клубами розрахована до кінця сезону-2021/22. Опція викупу футболіста не передбачена.

Минулий сезон сіль провів в оренді в іншому іспанському клубі "Тенеріфе". У ньому він був основним гравцем і забив у другому іспанському дивізіоні 10 голів.

Ейбар вилетів з Прімери в минулому сезоні і тепер також буде виступати в Сегунді.

Фран Соль перейшов в "Динамо" в січні 2019 року за 3,5 мільйона євро. У київській команді він не став важливим футболістом, забивши 4 голи в 23 матчах. Також Фран пропустив першу частину сезону - 2019/20 через важку травму плеча.

Контракт іспанця з "Динамо" розрахований до кінця 2023 року.

Нагадаємо, "Динамо" незабаром може розлучитися з ще одним нападником. Владислав Супряга близький до переходу в італійський клуб "Дженоа".

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