"Динамо" на последних минутах уступило "Ренну" в Лиге Европы

Лига Европы, группа B, 3-й тур

"Ренн" – "Динамо" – 2:1

Голы: Терье, 23, Дуэ, 89 – Цыганков, 33

На правах хозяев "красно-черные" приступили к делу со стартовых минут. Уже в дебюте французская команда создала две возможности – Гуири с угла вратарского не попал в створ, а Майер из пределов штрафной пробил над воротами после ошибки Попова.

Еще два момента "Ренн" упустил впоследствии. Сначала Бурижо решился пробить с дальней дистанции после отскока – Бойко парировал мяч в углу. Терье же после передачи Майера пяткой отправил сферу рядом со стойкой.

Гол в ворота "Динамо" действительно назревал, так что хозяева немного прибавили в давлении и повели в счете на 23-й минуте. "Ренну" удалась молниеносная атака с переводом мяча на левый фланг, откуда Гуири пробросил в штрафную киевлян, и Терье убежал от опеки Попова и классно пробил в дальний верхний угол Бойко.

"Бело-синие" быстро пришли в себя после пропущенного мяча. Уже через пять минут Сидочук отважился на удар из-за пределов штрафной. Тем не менее, мяч прошел вдали от створа ворот Манданда.

Но на 33-й "динамовцы" разыграли образцовую комбинацию. Дубинчак с левого фланга прострелил в штрафную, где Беседин пятой элегантно отдал Буяльскому, а тот отпасовал направо Цыганкову – первый удар вингера парировал кипер, но добиванию лидера "Динамо" уже никто помешать не смог!

После того, как счет снова стал ничейным, на поле воцарилось затишье. Нарушителем спокойствия на старте второй половины стал Ассиньон. Защитник "Ренна" подключился к атаке команды и сыграл на подборе, но его выстрел просвистел мимо дальней девятки.

Впоследствии небольшая паника во владениях Бойко завершилась ударом Те – голкипер "Динамо" не дремал. А за ним еще один момент не использовал Ассиньон. В этот раз фулбек обыграл Дубинчака на входе в штрафную и пробил мимо дальней стойки.

А на 69-й минуте во всей красе показал себя Бойко. Бурижо нашел момент для коварного удара с линии штрафной зоны, но украинский вратарь в эффектном прыжке перевел мяч с шестерки на угловой!

"Динамо" очертило активность в финальные десять минут. Цыганков пофинтил в штрафной "Ренна" и пробил в соперника. Сидорчук еще раз произвел удар над воротами с дистанции. Казалось, что дело идет к ничьей, но концентрации гостям не хватило.

На 89-й победу для "красно-черных" вырвал джокер Дуэ. Началась голевая атака с активного прессингв хозяев. "Динамовцы" оказались под давлением на левом фланге обороны и Попов не смог выбить мяч подальше. Сферу подхватил Дуэ, влетел в штрафную и переиграл Бойко в ближнем бою...

В параллельном матче группы B "Фенербахче" уверенно одолел в Стамбуле АЕК из Ларнаки (2:0). Турецкий гранд делит лидерство в квартете с "Ренном" – по 7 очков. Киприоты имеют 3 балла, а у "Динамо" – 0.