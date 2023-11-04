"Динамо" оперативно назначило тренера вместо Луческу: легенда провел в Киеве всю карьеру

48-летний специалист отныне будет тренировать отечественный гранд с приставкой и. о. главного тренера. Ранее он провел 8 матчей во главе родной команды в том же статусе.

Шовковский будет работать с "Динамо" на временной основе. Его помощниками стали Эмиль Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов. Дебют во главе "бело-синих" для нового тренерского штаба состоится в Кривом Роге 12 ноября, куда киевляне отправятся на встречу с лидером Премьер-лиги – "Кривбассом".

Работа с "Динамо" для Шовковского первый самостоятельный опыт в роли главного. До этого он работал помощником – Андрея Шевченко в сборной Украины и Мирчи Луческу в рядах "бело-синих". Тренерский диплом категории UEFA Pro новый наставник "Динамо" получил в 2020 году.

Кто такой Александр Шовковский

Коренной киевлянин, воспитанник "Динамо". Всю игровую карьеру провел в составе "бело-синих", в общей сложности отыграв 24 сезона за столичный гранд.

В составе "Динамо" провел 635 официальных матчей. Шовковский завоевал с киевлянами 14 чемпионских титулов, 11 Кубков Украины и 6 Суперкубков страны. Вместе с "бело-синими" дошел до полуфинала Лиги чемпионов 1998/99 и тогда же был номинирован на "Золотой мяч".

В сборной Украины дебютировал в 19 лет. Всего в 1994-2012 гг. провел за "сине-желтых" 92 матча (46 – без пропущенных мячей). Являлся основным голкипером на ЧМ-2006, где установил уникальное достижение в 1/8 финала – не пропустил ни одного пенальти в послематчевой серии со Швейцарией.

В апреле-июне был и. о. наставника "Динамо", пока Луческу восстанавливался после операции (+6, =1, -1). Окончил Институт журналистики КНУ имени Шевченко. Презентовал автобиографию "Все в твоих руках" после завершения игровой карьеры. Депутат Киевсовета от партии УДАР.