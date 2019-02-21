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Динамо - Олімпіакос: де дивитися матч

Новини » Спорт    21.02.2019 - 15:32
Динамо - Олімпіакос: де дивитися матч
Фото: "Динамо" - "Олімпіакос" (facebook.com/fcdynamoua)

Де і коли почнеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

"Динамо" вдома прийме грецький "Олімпіакос" у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Букмекери віддають перевагу киянам.

21 лютого 19:55
Київ, НСК "Олімпійський"

 

На стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Динамо" і "Олімпіакосом". Час початку гри - 22:00 за київським часом.

У прямому ефірі подивитися поєдинок можна буде на телеканалі "Футбол 2". Коментатор - Андрій Столярчук.

Також перед матчем на глядачів чекатиме студія "Шлях до Баку", де експерти оцінять розклади перед важливим матчем.

У першій грі "біло-сині" вирвали нічию - 2:2.

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