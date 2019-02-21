Динамо - Олімпіакос: де дивитися матч

Фото: "Динамо" - "Олімпіакос" (facebook.com/fcdynamoua)

Де і коли почнеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

"Динамо" вдома прийме грецький "Олімпіакос" у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Букмекери віддають перевагу киянам.

21 лютого 19:55

Київ, НСК "Олімпійський"

На стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Динамо" і "Олімпіакосом". Час початку гри - 22:00 за київським часом.

У прямому ефірі подивитися поєдинок можна буде на телеканалі "Футбол 2". Коментатор - Андрій Столярчук.

Також перед матчем на глядачів чекатиме студія "Шлях до Баку", де експерти оцінять розклади перед важливим матчем.

У першій грі "біло-сині" вирвали нічию - 2:2.