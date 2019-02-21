Динамо - Олімпіакос: прогноз букмекерів

Фото: "Динамо" - "Олімпіакос" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають фаворитом київський клуб

Київське "Динамо" буде приймати грецький "Олімпіакос" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 21:55, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2".

21 лютого 19:55

Київ, НСК "Олімпійський"

Букмекери фаворитом поєдинку вважають підопічних Олександра Хацкевича. Так, в конторі bet365 приймають ставки на перемогу "біло-синіх" з коефіцієнтом 2,10, на успіх "Олімпіакоса" можна поставити з коефіцієнтом 3,50. Нічию тут оцінили в 3,30.

Букмекери з William Hill теж оцінили перемогу "Динамо" в 2,10, а грецького клубу - в 3,50. А ось на нічийний результат коефіцієнт трохи нижче - 3,40.

У першій грі "біло-сині" вирвали нічию - 2:2.