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Динамо - Олімпіакос: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    21.02.2019 - 18:14
Динамо - Олімпіакос: прогноз букмекерів
Фото: "Динамо" - "Олімпіакос" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають фаворитом київський клуб

Київське "Динамо" буде приймати грецький "Олімпіакос" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 21:55, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2". 

21 лютого 19:55
Київ, НСК "Олімпійський"

 

Букмекери фаворитом поєдинку вважають підопічних Олександра Хацкевича. Так, в конторі bet365 приймають ставки на перемогу "біло-синіх" з коефіцієнтом 2,10, на успіх "Олімпіакоса" можна поставити з коефіцієнтом 3,50. Нічию тут оцінили в 3,30.

Букмекери з William Hill теж оцінили перемогу "Динамо" в 2,10, а грецького клубу - в 3,50. А ось на нічийний результат коефіцієнт трохи нижче - 3,40.

У першій грі "біло-сині" вирвали нічию - 2:2.

Динамо - Олімпіакос: де дивитися матч Динамо - Олімпіакос: анонс матчу
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