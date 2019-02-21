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Динамо - Олімпіакос: анонс матчу

Новини » Спорт    21.02.2019 - 12:14
Динамо - Олімпіакос: анонс матчу
Фото: "Динамо" - "Олімпіакос" (facebook.com/fcdynamoua)

Готуємося до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

"Динамо" приймає "Олімпіакос" у вирішальній грі за право пройти в 1/8 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 21:55, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери також віддають перевагу підопічним Олександра Хацкевича. Рахунок першої гри - 2:2.

21 лютого 19:55
Київ, НСК "Олімпійський"

 

Київське "Динамо" двічі відігралося в виїзному матчі з "Олімпіакосом", з яким перетнулися в єврокубках вперше за 44 роки. Тепер український гранд збирається розвинути успіх в матчі-відповіді у Києві.

Олександр Хацкевич не зможе розраховувати на Тамаша Кадара. Також не зіграє Йосип Пиварич. Крім них поза грою залишилися Міккель Дуелунд і Артем Бесєдін.

У греків серйозніші кадрові проблеми. Педру Мартінш не може розраховувати на центрального захисника Ягоша Вуковича, правого бека Ельабделлауі і півзахисників Мохаммеда Камара і Лазароса Хрістодолопулоса.

Обидва клуби пройшли груповий етап Ліги Європи. "Динамо" забезпечило собі перше місце в групі ще до заключного матчу з "Яблуниця", випередивши також "Ренн" і "Астану". "Олімпіакос" посів друге місце, видряпавши путівку в плей-офф за рахунок домашньої перемоги над "Міланом" в шостому турі з рахунком 3:1. Це дозволило грекам обійти італійців і фінішувати слідом за "Бетісом".

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