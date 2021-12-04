"Динамо" обіграло "Верес", але перше місце в УПЛ втратило

Командам довелося грати на досить складному полі - у Луцьку на стадіоні "Авангард" напередодні поєдинку не був включений Обігрів, через що газон був підмерзлим. Це призвело до великої кількості порушень і стиків.

Однак, попри умови, кияни діяли впевненіше і вже на 21-й хвилині змогли рахунок відкрити. Вербич в контратаці відпасував на Циганкова і отримав передачу у відповідь, після чого чітко пробив у ближній кут - 1:0.

У другій половині "Динамо" продовжило контролювати хід матчу. Спершу "біло-сині" заробили пенальті. І Циганков навіть забив, але рефері Монзуль змусила перебити "точку", бо хтось із киян вбіг у штрафну раніше удару. З другої спроби вінгер вже був неточний. Але все ж другий гол гравці "Динамо" таки забили. На 62-й хвилині Вербич отримав м'яч у штрафному майданчику і зміг пробити в ближній кут, удар якого проморгав кіпер "Вереса" Когут - 2:0.

А далі виправився Циганков. На 65-й хвилині захисник рівненського клубу Мірошник обрізався біля свого штрафного майданчика, м'яч підхопив Гармаш і відпасував на партнера, якому слід було лише потрапити у порожні ворота - 3:0.

Перемога дозволила динамівцям зрівнятися з "Шахтарем" по очках, але через меншу кількість голів вони другі.