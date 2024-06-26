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"Динамо" выбрало домашний стадион на квалификацию еврокубков

Люблин, Среда 26 июня 2024 14:34
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"Динамо" выбрало домашний стадион на квалификацию еврокубков Фото: В брюхе люблинского стадиона (mosir.lublin.pl)
Автор: Антон Федорцив

Руководство киевского "Динамо" договорилось о временном переезде подопечных Александра Шовковского на футбольную арену в польском Люблине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Арена Люблин" стала домом вице-чемпиона Украины как минимум на квалификацию европейских турниров в сезоне 2024/25. После полномасштабного вторжения РФ в Украину "бело-синие" проводили домашние матчи в Лодзи, Кракове и Бухаресте.

"Динамо" начнет выступления в Лиге чемпионов со 2-го квалификационного раунда. Там соперником столичного гранда станет белградский "Партизан". Домашний матч против вице-чемпиона Сербии киевляне проведут в Люблине 23 июля или 24 июля.

"Динамо" будет делить "Арену Люблин" с местным "Мотором". Люблинцы выступают в польской Экстраклясе. Первый поединок нового сезона хозяева стадиона сыграют 21 июля против "Ракува".

Что известно об "Арене Люблин"

Построена в 2011-2014 гг. на месте бывшего сахарного завода за 136 млн польских злотых. Стадион спроектировали испанские специалисты из Estudio Lamela.

Принадлежит муниципалитету, а главным оператором стал "Мотор". В 2015-2016 гг. здесь матчи проводила еще и местная "Люблинянка", а в 2016-2017 гг. временно выступал "Гурник" из Лечны. Стадион принимал поединки ЧМ-2019 среди 20-летних, на котором триумфовала сборная Украины.

"Арена Люблин" может принять 15243 зрителя. Рекорд посещаемости установили во встрече Кубка Польши между "Мотором" и варшавской "Легией" в ноябре 2021 года (14914 болельщиков).

К слову, ранее "Динамо" представило три комплекта формы на следующий сезон.

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