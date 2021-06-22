"Динамо" назвало суперників по матчах на літніх зборах. Серед команд - "Атлетик" Більбао

"Динамо" назвало суперників для спарингів на літніх зборах, які перед новим сезоном у Швейцарії. Команда Мірчі Луческу проведе вісім контрольних поєдинків.
Про це повідомляє сайт київського клубу.
Суперники відомі на сім з восьми матчів. Опонент для восьмого поєдинку буде оголошений додатково. Серед суперників ряд швейцарських команд, включаючи "Базель", а також" Атлетик "Більбао з Іспанії і французька"Ніцца".
1 липня. 20:00. "Динамо" - "Базель" (Швейцарія)
3 липня. 16:00. "Динамо" - "Лозанна" (Швейцарія)
5 липня. Ім'я суперника буде оголошено пізніше.
7 липня. 17:00. "Динамо" - "Люцерн" (Швейцарія)
10 липня. "Динамо" - "Серветт" (Швейцарія)
14 липня. "Динамо" - " Сьон "(Швейцарія)
17 липня. "Динамо" - "Ніцца" (Франція)
20 липня. "Динамо" - "Атлетик" Більбао (Іспанія)
Нагадаємо, що сезон-2021/22 в Україні стартує з матчу за Суперкубок України між "Динамо" і " Шахтарем". Наступного дня після цього (25 липня) розпочнеться чемпіонат України з 16 клубами.