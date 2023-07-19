"Динамо" минимально одолело звездный "Аль-Хиляль" в контрольном матче

Контрольный матч

"Динамо" – "Аль-Хиляль" – 1:0

Гол: Буяльский, 5

"Бело-синим" удалось забить быстрый мяч. Киевляне застукали аравийский гранд врасплох фланговой атакой на 5-й минуте. Тымчик отпасовал Буяльскому на угол штрафной, а тот точно пробил под дальнюю штангу.

Впоследствии команды обменялись полумоментами. Бенито не смог акцентированно пробить после нового флангового прострела, а после добивания Буяльского мяч прошел мимо ворот. Бущан парировал выстрел Аль-Хамдана в касание с острого угла. Ярмоленко в ответ с дистанции проверил перекладину на крепость.

Еще две возможности организовали звездные новички "Аль-Хиляля". В частности, Невеш со штрафного с рикошетом от стенки проверил бдительность голкипера "Динамо". А вот Милинкович-Савич вывел на ударную позицию Ад-Давсари, но тот проиграл дуэль Бущану.

На старте второй половины напомнил о себе Бенито. Это Волошин проскочил оппонентов на левом фланге и от лицевой линии прострелил вдоль ворот, а нигериец в касание пробил в штангу. На 57-й минуте Милинкович-Савич головой нанес удар над воротами.

Следующий обмен моментами произошел благодаря стандартам. Сначала тот же Бенито пробил головой после углового – защитник подправил мяч за пределы поля. Впоследствии Кулибали в борьбе протолкнул мяч в направлении ворот, но с этим выпадом справился Бущан.

Постепенно игра успокоилась, а преимущество "Динамо" осталось минимальным. Итак, подопечные Мирчи Луческу одержали очередную победу на летних сборах. До старта киевлян в чемпионате Украины осталось 11 дней.

Состав "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Тымчик, Попов, Беловар, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук, Буяльский – Ярмоленко, Бенито, Кабаев