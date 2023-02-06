"Динамо" минимально обыграло "Шкендию" в спарринге на сборах

Третьей подряд победой на турецкой земле завершился для киевского "Динамо" контрольный матч против "Шкендии" из Северной Македонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный матч

"Динамо" – "Шкендия" – 1:0

Гол: Лонвейк, 45

Отечественный гранд мог открыть счет в дебюте. Андриевский подал стандарт с левого фланга, а Гармаш в центре штрафной пробил в касание. Кипер македонцев сыграл на уровне и устранил опасность.

Следующий полумомент возник на 30-й минуте. В этот раз забивать могла "Шкендия". Однако выстрел Рамадани после флангового прострела проверил на прочность дальнюю стойку.

А перед перерывом "бело-синие" повели в счете. Гол благодаря активному прессингу организовали Гармаш и Лонвейк. Украинец перехватил опрометчивую передачу вратаря и отдал нидерландцу, а тот с линии штрафной зоны технично уложил мяч в угол ворот "Шкендии".

На старте второй половины македонцы упустили две возможности забить. Удар Хасани с непредсказуемым отскоком Нещерет парировал ногой. В свою очередь еще один выпад оппонента голкипер "Динамо" перевел над перекладиной.

Впереди же столичный коллектив особым рвением не отличился. Однако сумел удержать победный счет. После победы на "Унирtq" и "Вейле" подопечные Мирчи Луческу выиграли в третий раз подряд.