"Динамо" бросило вызов, а "Шахтер" поработал на перспективу: топ-10 трансферов лета УПЛ

"Шахтер" и "Динамо" в этом году еще раз исполнили прошлогодние роли. "Горняки" оформили самый дорогой переход лета, а столичный гранд – самый громкий. Правда, в этот раз киевляне неожиданно солидно "затарились" на рынке, потратив 6,6 млн евро на новичков.

Кирилл Фесюн (2,7 млн евро*, "Шахтер")

Чемпион привык играть на опережение с вратарями. Еще со времен Мирчи Луческу так пошло, что место на линии зарезервировано для украинца. "Горняки" привыкли покупать голкиперов на перспективу с надеждами отыскать нового Пятова. Фесюн отыграл полный сезон за ковалевский "Колос" в статусе основного, а теперь будет ждать шанса подсидеть Ризныка. Дебюта кипера следует ожидать в Кубке Украины.

Александр Пихаленок (2,5 млн евро, "Динамо")

"Бело-синие" ответили самым громким трансфером. Лидер "Днепра-1" переехал в столицу еще до полного развала "спортклубовцев" и, очевидно, позволил руководству падшего клуба выплатить часть долгов. Пихаленок быстро освоился в Киеве (9 матчей, 3 гола) и на этом этапе сезона вытеснил из основы самого Буяльского. Выступления хавбека уже поспособствовали возвращению в ряды сборной Украины. Продолжение следует?

Эдуардо Герреро (2,5 млн евро, "Динамо")

Этот переход стал полной неожиданностью. Да, время от времени инсайдеры отправляли своенравного панамца то в "Шахтер", то в "Динамо". Однако обычно такие слухи списывались на интриги агентов. Тем не менее, когда Премьер-лига ушла на паузу, "бело-синие" заполнили информационную тишину вторым ценным подписанием. Герреро привык к украинским реалиям, а трансфер в "Динамо" добавит мотивацию прогрессировать.

Фото: Эдуардо Герреро создаст конкуренцию в линии атаки "Динамо" (fcdynamo.com)

Алаа Грам (2 млн евро, "Шахтер")

А вот этот парень остается загадкой. "Горняки" потратили солидную в условиях войны сумму на африканца без опыта выступлений в Европе. Грам пока далек от основной обоймы "Шахтера". Даже в летних спаррингах он наиграл всего 180 минут. В чемпионате Украины тунисец пока остается на скамейке запасных, потому оценить реальный уровень воспитанника скромного "Сфаксьена" сложно.

Валентин Рубчинский (1 млн евро, "Динамо")

Если Пихаленка позвали в Киев царствовать здесь и сейчас, то у другого новичка из "Днепра-1" будет время привыкнуть к новым условиям и требованиям. За плечами молодого хавбека два полных сезона на уровне УПЛ. Но в составе "Динамо" он будет заново начинать в роли резервиста. Однако вместо ожидаемой аренды Рубчинский остался в Киеве. Итак, в планы Александра Шовковского украинец входит.

Эдуард Сарапий (0,8 млн евро, "Полесье")

Крушением "Днепра-1" воспользовались и "полесские волки". За кандидата в сборную Украины пришлось конкурировать с львовскими "Карпатами". В конце концов Сарапий выбрал Житомир, но травмировался на старте сезона. Первые прогнозы врачей были неутешительными – 3-4 месяца без футбола. Однако после операции на колене сроки возвращения центрбека сократились вдвое. В составе "Полесье" будет основным.

Игорь Краснопир (0,7 млн евро, "Рух")

В номинации самого громкого трансфера второго эшелона Премьер-лиги победил Львов. На форварда киевской "Оболони" претендовали две тамошние команды, а ловчее оказался "Рух". Краснопор за интерес к себе отплатил быстро. В четырех матчах нападающий оформил 4 гола и, вероятно, уже в первом круге улучшит результат прошлого сезона (7 мячей). И сборной Украины U-21 пригодился.

Фото: Игорь Краснопир стал главным подписанием "Руха" (fcruhlviv.com)

Алексей Гуцуляк (0,6 млн евро, "Полесье")

Львов, Чернигов, Днепр, Житомир. Путешествие по Украине продолжил экс-лидер "Днепра-1". Гуцуляка "полесские волки" вели долго, так что в команде Имада Ашура он сразу стал основным. Качества житомирянам динамичный вингер точно прибавил. Впрочем, о реальных дивидендах от трансфера говорить рано. К примеру, в быстром выступлении "Полесья" в Лиге конференций Гуцуляк обошелся без результативных действий.

Даниил Бескоровайный (0,6 млн евро, "Полесье")

Мощный защитник до сих пор не дебютировал в Житомире. Причина банальная и досадная одновременно – травма. На одной из первых тренировок с "Полесьем" Бескоровайный повредил крестообразную связку колена и надолго оказался в лазарете. В "Кривбассе" Юрия Вернидуба центрбек был лидером обороны. Такие же обязанности его ждут и новой команде. Возвращение Бескоровайного станет серьезным козырем Ашура.

Денис Мирошниченко (0,5 млн евро, "Карпаты")

Воспользовались крахом "Днепра-1" и в городе Льва. Самым дорогим приобретением "Карпат" прошлого лета стал фланговый универсал. На старте сезона Мирошниченко успел сыграть на обоих краях обороны. Провел он все поединки без замен, поэтому быстро стал ведущим исполнителем "зелено-белых". Впрочем, в отличие от других представителей рейтинга, бремя лидерства во Львове Мирошниченко взваливать на плечи не придется.

* – по данным портала Transfermarkt