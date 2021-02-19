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"Динамо" грає внічию, "Шахтар" - перемагає, і інші результати 1/16 фіналу ЛЄ

Автор: Ігор Литвиненко

У четвер, 18 лютого, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. На цій стадії беруть участь два клуби з України - київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

Про результати поєдинків - в матеріалі РБК-Україна.

  • "Динамо" (Україна) - "Брюгге" (Бельгія) - 1:1;
  • "Маккабі" (Ізраїль) - "Шахтар" (Україна) - 0:2;
  • "Вольфсберг" (Австрія) - "Тоттенхем" (Англія) - 1:4;
  • "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 0:4;
  • "Црвєна Звєзда" - "Мілан" - 2:2;
  • "Славія" (Чехія) - "Лестер" (Англія) - 0:0;
  • "Брага" (Португалія) - "Рома" (Італія) - 0:2;
  • "Краснодар" (Росія) - "Динамо" (Хорватія) - 2:3;
  • "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Байєр" (Німеччина) - 4:3;
  • "Олімпіакос" (Греція) - ПСВ (Голландія) - 4:2;
  • "Бенфіка" (Португалія) - "Арсенал" (Англія) - 1:1;
  • "Антверпен" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 3:4;
  • "Зальцбург" (Австрія) - "Вільяреал" (Іспанія) - 0:2;
  • "Мольде" (Норвегія) - "Хоффенхайм" (Німеччина) - 3:3;
  • "Гранада" (Іспанія) - "Наполі" (Італія) - 2:0;
  • "Лілль" (Франція) - "Аякс" (Голландія) - 1:2

Матчі-відповіді відбудуться через тиждень, 25 лютого.

Нагадаємо, "Динамо" в матчі з "Брюгге" відзначилися першими - забив Буяльський. Однак втримати перемогу українському клубу не вдалося.

Також РБК-Україна писало детальніше про матч "Шахтаря" проти "Маккабі".

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