"Динамо" грає внічию, "Шахтар" - перемагає, і інші результати 1/16 фіналу ЛЄ
У четвер, 18 лютого, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. На цій стадії беруть участь два клуби з України - київське "Динамо" та донецький "Шахтар".
Про результати поєдинків - в матеріалі РБК-Україна.
- "Динамо" (Україна) - "Брюгге" (Бельгія) - 1:1;
- "Маккабі" (Ізраїль) - "Шахтар" (Україна) - 0:2;
- "Вольфсберг" (Австрія) - "Тоттенхем" (Англія) - 1:4;
- "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 0:4;
- "Црвєна Звєзда" - "Мілан" - 2:2;
- "Славія" (Чехія) - "Лестер" (Англія) - 0:0;
- "Брага" (Португалія) - "Рома" (Італія) - 0:2;
- "Краснодар" (Росія) - "Динамо" (Хорватія) - 2:3;
- "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Байєр" (Німеччина) - 4:3;
- "Олімпіакос" (Греція) - ПСВ (Голландія) - 4:2;
- "Бенфіка" (Португалія) - "Арсенал" (Англія) - 1:1;
- "Антверпен" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 3:4;
- "Зальцбург" (Австрія) - "Вільяреал" (Іспанія) - 0:2;
- "Мольде" (Норвегія) - "Хоффенхайм" (Німеччина) - 3:3;
- "Гранада" (Іспанія) - "Наполі" (Італія) - 2:0;
- "Лілль" (Франція) - "Аякс" (Голландія) - 1:2
Матчі-відповіді відбудуться через тиждень, 25 лютого.