"Динамо" и "Шахтер" потеряли очки в борьбе за "золото" и "серебро" УПЛ: результаты матчей

Интрига в Чемпионате Украины сезона 2024/2025 сохраняется после первых матчей 28 тура. Так киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" потеряли очки в борьбе за золотые и серебряные медали УПЛ, сделав подарок своим конкурентам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей 9 мая.
Так, киевский клуб второй раз за три тура потерял очки, сыграв в ничью 0:0 с житомирским "Полесьем", которое борется за четвертое место турнирной таблицы, которое дает право на участие в еврокубках.
"Горняки" также потеряли очки в борьбе за "серебро", сыграв в безголовую ничью с луганской "Зарей". При этом уже с 17-й минуты дончане играли в меньшинстве из-за удаления Алаа Грама.
Теперь преимущество "динамовцев" над "Александрией" составляет лишь пять очков и может сократиться до двух в случае победы подопечных Руслана Ротаня над львовскими "Карпатами" в воскресенье, 11 мая. Отставание "Шахтера" от "горожан" сейчас составляет тоже пять очков.
Отметим, что и "Динамо", и "Шахтеру" до конца чемпионата остается сыграть два тура.
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