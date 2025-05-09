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"Динамо" и "Шахтер" потеряли очки в борьбе за "золото" и "серебро" УПЛ: результаты матчей

"Динамо" не смогло еще больше оторваться от "Александрии" (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Анна Шиканова

Интрига в Чемпионате Украины сезона 2024/2025 сохраняется после первых матчей 28 тура. Так киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" потеряли очки в борьбе за золотые и серебряные медали УПЛ, сделав подарок своим конкурентам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей 9 мая.

Результаты матчей 28 тура УПЛ

Так, киевский клуб второй раз за три тура потерял очки, сыграв в ничью 0:0 с житомирским "Полесьем", которое борется за четвертое место турнирной таблицы, которое дает право на участие в еврокубках.

"Горняки" также потеряли очки в борьбе за "серебро", сыграв в безголовую ничью с луганской "Зарей". При этом уже с 17-й минуты дончане играли в меньшинстве из-за удаления Алаа Грама.

Как изменилась турнирная таблица

Теперь преимущество "динамовцев" над "Александрией" составляет лишь пять очков и может сократиться до двух в случае победы подопечных Руслана Ротаня над львовскими "Карпатами" в воскресенье, 11 мая. Отставание "Шахтера" от "горожан" сейчас составляет тоже пять очков.

Отметим, что и "Динамо", и "Шахтеру" до конца чемпионата остается сыграть два тура.

Календарь матчей 28 тура УПЛ

Суббота, 10 мая

  • 13:00, "Ворскла" - "Черноморец"
  • 15:30, "Оболонь" - ЛНЗ
  • 18:00, "Рух" - "Верес"

Воскресенье, 11 мая

  • 13:00, "Кривбасс" - "Колос"
  • 18:00, "Карпаты" - "Александрия"

Понедельник, 12 мая

  • 15:30, "Ингулец" - "Левый Берег"

Ранее мы писали, сколько стоят и где приобрести билеты на финал Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо".

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