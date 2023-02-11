"Динамо" с хет-триком Караваева разгромило в спарринге "Силекс"

Контрольный матч

"Динамо" – "Силекс" – 4:0

Голы: Караваев, 21, 30, 43 (пенальти), Царенко, 89

Стартовый отрезок команды провели в умеренном темпе. "Бело-синие" сумели открыть счет на 21-й минуте. Это Вивчаренко после врывания в штрафную пробил в голкипера, а Караваев подключился справа и первым сыграл на добивании.

На 30-й минуте "динамовцы" организовали контратаку после перехвата Лонвейка в центре поля. Гармаш получил пас от нидерландца, заметил врывание Караваева флангом и отдал ему на ход. Универсал "бело-синих" на замахе убрал защитника и левой точно пробил в ближний угол.

А под занавес тайма "Динамо" заработало одиннадцатиметровый. Кто-то из защитников "Силекса" сыграл рукой в собственной штрафной, а партнеры доверили Караваеву пробитие пенальти. Фланговый исполнитель доверие оправдал, технически уложив мяч в нижний угол – 3:0.

Результат первого тайма превратил вторые 45 минут в формальность. Но даже после перерыва "динамовцы" могли несколько раз увеличить свое преимущество. Тот же Караваев организовал момент для Гармаша, но хавбек не смог попасть в створ ворот. А Бенито в выгодном положении не смог переиграть кипера из пределов штрафной.

В конце концов, "Динамо" забило в четвертый раз. Это молодой Царенко со второй попытки разобрался с обороной и вратарем македонского гранда. Для подопечных Мирчи Луческу эта победа стала четвертой подряд на турецких сборах.

Состав "Динамо" (1-й тайм): Нещерет – Малыш, Попов, Сирота, Овчаренко – Сидорчук, Шепелев, Лонвейк – Караваев, Гармаш, Кабаев