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"Динамо" – "Ференцварош": прогноз на матч Лиги Европы

Фото: Александр Андриевский от римских "волков" не убежал (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" встретится с венгерским "Ференцварошем" в 4 туре основного раунда Лиги Европы на немецкой земле.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Ференцварош" состоится в немецком Гамбурге 7 ноября. Поединок примет "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Австрийская контора Bwin определила отечественный гранд фаворитом поединка. На победу команды Александра Шовковского принимают ставки с коэффициентом 2,30. Тем временем потенциальный успех "Фради" оценили баллом в 3,10. Ничья стала менее вероятным итогом с кэфом 3,30.

На уверенную победу "Динамо" (2:0) принимают ставки с привлекательным коэффициентом 10,50. Любители открытого футбола рассмотрят вариант заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов с перспективным кэфом 14,00.

Украинцы специалисты из Favbet поддержали линию коллег. Правда, на победу "бело-синих" заложили балл похуже (2,39). В то же время коэффициент на потенциальную победу "Ференцвароша" не изменился и составил 3,10. На итоговую ничью можно поставить с кэфом 3,35.

Персональные фанаты Владислава Ваната учтут идею поставить минимум на дубль своего любимца с интересным коэффициентом 16,00. Ставка на первый забитый мяч в финальные 15 минут увеличит потенциальный выигрыш в 15 раз.

К слову, ранее форвард "Динамо" Ванат стал футболистом тура Премьер-лиги.

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