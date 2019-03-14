Динамо - Челсі: прогноз букмекерів

Фото: "Динамо" - "Челсі" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

Київське "Динамо" і лондонський "Челсі" зійдуться у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

14 березня 19:55

Київ, НСК "Олімпійський"

"Челсі" після домашньої перемоги 3: 0 є фаворитом і повторної гри. Так, букмекерська компанія Bwin на перемогу "Челсі" приймає ставки з коефіцієнтом 1,93, успіх "біло-синіх" 4,20, нічия - 3,60.

Аналітики з William Hill виставили такі показники: перемога "Динамо" - 4,20, перемога англійців - 1,88, нічия - 3,50.

Британська компанія Bet365 в перемогу киян вірить трохи менше - 4,50, вікторія лондонської команди оцінюється в 1,90, на нічию виставлений коефіцієнт 3,60.

Нагадаємо, на матчі працюватиме німецька бригада арбітрів.