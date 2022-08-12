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"Динамо" – "Бенфіка": кияни розпочали підготовку до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

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П'ятниця 12 серпня 2022 13:57
"Динамо" – "Бенфіка": кияни розпочали підготовку до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: "Динамівці" на тренувальному занятті (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Підготовку до матчів плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23 проти лісабонської "Бенфіки" напередодні розпочало київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал клубу.

Команда Мірчі Луческу відновила тренування в Польщі. Перший поєдинок проти "орлів" відбудеться 17 серпня.

"Динамо" займалося в повному складі. У лазареті перебувають нападники Кулач і Супряга, Натомість досвідчені хавбеки Сидорчук і Гармаш пропустять домашній матч проти "Бенфіки" через дискваліфікацію. Вони встигли отримати по 3 жовті картки в чотирьох матчах кваліфікації Ліги чемпіонів.

Традиційно для сезону 2022/23 у єврокубках "Динамо" прийме лісабонців у Лодзі. Матч на місцевому стадіоні ЛКС розпочнеться о 22:00 за київським часом, а транслюватиме поєдинок платформа MEGOGO.

На шляху до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" вже подолало два раунди. Український гранд пройшов стамбульський "Фенербахче" (0:0, 2:1) та австрійський "Штурм" (1:0, 2:1).

До слова, раніше пригадали досвід "Динамо" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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