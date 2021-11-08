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Динаміка покращується. Названо область, яка першою може вийти з "червоної" зони

Автор: Сергій Пишкін

Станом на сьогодні, в "червоній" зоні епідемічної небезпеки перебувають 17 регіонів України. Херсонська область може першою вийти з неї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, динаміка захворюваності на коронавірус у Херсонській області дещо покращується, що дає змогу регіону одним із перших вийти з "червоної" зони.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Черкаська область також може через тиждень перейти до "червоної" зони.

Водночас РБК-Україна писало про ситуацію з епідемічними зонами в країні.

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Херсонская область