Дика п’ятниця кличе полювати на найкращі пропозиції року

9 листопада в мережі EVA та інтернет-магазині EVA.UA стартувала кампанія «Дика п’ятниця», присвячена всесвітньо відомому дню розпродажів. Глибокі знижки та цікаві акції на улюблені й потрібні товари чекатимуть на покупців по 26 листопада включно.

Мережа традиційно не стала обмежуватись лише самим днем Чорної п’ятниці, який у 2023 році припадає на 24 листопада, та розпочала період вигідних покупок заздалегідь, поступово збільшуючи кількість та привабливість пропозицій. «Цьогоріч ми пропонуємо клієнтам насправді дикі знижки – до 80%. Тому і п’ятницю назвали дикою. Враховуючи ситуацію, звичайно, замислювались над доречністю такої комунікації з ноткою гумору. Та вирішили, що незмінні ритуали: шопінг, радість від вигідної покупки – певним чином допомагають підтримувати внутрішній стан в балансі. Тому не стали позбавляти клієнтів маленьких радощів тоді, коли все решта і так зрозуміле без зайвих нагадувань», – розповідає заступниця директора з маркетингу EVA Василина Петлицька.

Вигідні пропозиції чекають і на клієнтів магазинів мережі, і на тих, хто звик купувати на EVA.UA. Розмаїття онлайн – особливо велике: акції з подарунками та розіграшами, товари дня, дикі години, нічні знижки, ціни навпіл (щоденний ТОП-50 товарів зі знижкою 50%). З усіма доступними активностями та механіками можна ознайомитись на спеціальній сторінці https://eva.ua/ua/blackfriday/. А щоб не пропустити важливі акції, на них є можливість підписатися та отримувати сповіщення на електронну пошту.

«Креативна платформа «Дикої п’ятниці» народилась всередині колективу. EVA та EVA.UA за останні роки утворили майже безкрайній простір, де безліч потрібних і улюблених товарів для краси та дому. Тому й виникла асоціація з джунглями, де наші клієнти ловлять численні дикі знижки. Головне, що в результаті всі лише виграють та отримують задоволення», – пояснює керівник напряму маркетингу інтернет-магазину EVA.UA Руслан Сазонов.

Втілити яскраву ідею EVA в життя допомогла команда креативної агенції iPlace, яка спільно з Lumiere Production попрацювала над іміджевими та продуктовими роликами.

«Навіть холоднокровний пітон підіймає голову, коли чує поклик до полювання. Ми в iPlace, коли отримали запрошення попрацювати над «Дикою п’ятницею», миттєво стрибнули в проєкт. Адже ритм, який задала команда EVA та EVA.UA, був наче з «Джуманджі». Це — виклик: пірнути у творчі джунглі й вполювати ідею, що причаїлась та чекала вправного ловця. Разом із Lumiere Production ми майстерно обійшли усі пастки та хитрощі фільмування пригод «Дикої п’ятниці» та приборкали декілька ну ду-у-у-уже диких відео», – розповів директор із клієнтського сервісу iPlace Віктор Заєць.

Прислухайтеся до поклику «Дикої п’ятниці» та рушайте полювати на ну ду-у-уже дикі знижки в EVA та на EVA.UA!