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У "Дії" запрацював функціонал щодо компенсації за зруйновані будинки і квартири, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відтепер у додатку держпослуг "Дія" працюватиме новий функціонал щодо компенсації за руйнування будинків або квартир внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Як я і обіцяв, держава відшкодує втрату будинку або квартири в результаті бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже може подати відповідну заявку у "Дії", - зазначив глава держави.

Подача заявок на відшкодування збитку вже доступна в мобільному додатку. Щоб побачити нову послугу, необхідно оновити додаток. При цьому через тиждень заявку можна буде подати і офлайн - в центрах надання адміністративних послуг.

"Сам по собі функціонал у "Дії" досить зручний. Але всі необхідні деталі будуть роз'яснюватися нашим урядом. Головне - держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що чиновники розширили програму допомоги установам, які підтримують переселенців з районів бойових дій.

Крім того, чиновники прийняли й інше важливе рішення - направили 426 мільйонів гривень для виплати зарплати шахтарям.

Нагадаємо, ФОПам відновили послугу сплати податків у "Дії".

Раніше стало відомо, що купують за зібрані через "Дію" гроші на армію.

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