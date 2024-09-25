Диджитализация существенно изменит учебный процесс в высших учебных заведениях, - эксперт

По его словам, с развитием технологий возникает необходимость адаптации образовательных систем к цифровым реалиям, что открывает новые возможности модернизации обучения.

"Глобальная диджитализация имеет очень важное значение для развития международного сотрудничества и академической мобильности. Цифровые технологии открывают качественно новые возможности для обмена опытом, обеспечивают участие в международных исследовательских проектах и обучении в разных университетах без необходимости физического присутствия", - отметил Попко.

Он напомнил, что в 2021 году Еврокомиссия одобрила План действий Европейской Комиссии по цифровому образованию на 2021-2027 гг. эры.

В секторе высшего образования планом предусмотрена реализация инициативы "Европейские университеты". Она направлена на создание виртуальных межуниверситетских кампусов.

Другая инициатива - "Европейская студенческая карта", введенная Еврокомиссией в 2013 году в партнерстве с национальными правительствами и университетами по всему континенту. Ее цель - обеспечить для студентов-владельцев карты ряд преимуществ и услуг во время обучения в Европе. Главной задачей карты является повышение студенческой мобильности в странах Европы через понятные и безопасные процедуры в Интернете обеспечить им доступ к информации.

"Огромный шаг в диджитализации Украины был сделан в 2020 году, когда президент Украины Владимир Зеленский презентовал мобильное приложение "Дія", разработанное министерством цифровой трансформации Украины. Сегодня в нем и на официальном портале доступно более 70 услуг, а пользуются приложением более 20 млн украинцев", - добавил Попко.

Также в "Дії" запустили новый сервис - студенты-контрактники могут подать заявки на получение государственных грантов на обучение. Эта форма государственной финансовой поддержки полностью или частично возместит его стоимость.

"Как сказал по этому поводу вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, для молодежи это возможность выучиться на вожделенную профессию, а не выбирать ту, на которую хватит денег для контракта. Для университетов гранты - мотивация стать лучшими и бороться за каждого студента", - подчеркивает эксперт.

Следует также обратить внимание на вопросы адаптации образовательных программ к новым условиям, ведь необходимо пересмотреть традиционные обучающие программы и методики преподавания с учетом цифровых инструментов и новых форматов обучения, убежден Попко.

По его словам, практическим примером диджитализации в Учебно-научном институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который уже реализовано, является внедрение систем Moodle и Triton. Обе платформы играют немаловажную роль в оптимизации образовательного процесса и создании удобных условий обучения.

Последний тренд - искусственный интеллект (ИИ). Это еще один инструмент, который будет играть значительную роль в диджитализации высшего образования. Возможности ИИ увеличиваются очень быстрыми темпами и их нельзя не использовать в рамках образовательного процесса. ИИ может реально помогать как в процессе обучения, так и преподавания, способствовать повышению эффективности образовательного процесса.

"Уже сегодня мы, преподаватели, общаемся со студентами по совершенно другой модели, которая отличается от той, которая существовала до начала 2000-х годов. Диджитализация сделала эту коммуникацию более демократичной. Но ее главная роль - сделать образовательный процесс высококачественным, инклюзивным и доступным", - добавил он.