В ДФС розповіли про підсумки проведення операції "Спирт"

Крім того, з початку року було виявлено та вилучено понад 360 тонн незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, з яких 318,7 тонн - лише за два останніх місяців, тобто під час операції “Спирт”.

Мельник зауважив, що незаконне виробництво спирту є першопричиною існування на ринку незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, тому першочергову увагу ДФС приділяє саме боротьбі з обігом контрафактного спирту.

Здебільшого незаконний спирт виготовлявся на заводах України, тоді як доля імпортної продукції суттєво менша, зазначає Мельник.

"Треба боротись не лише з наслідками, а й з причинами подібних негативних явищ. Тому наша увага в рамках цієї операції була приділена саме незаконному виготовленню спирту", - заявив Вадим Мельник.

Також під час операції “Спирт” правоохоронці вилучили понад 2,5 млн одиниць підробних акцизних марок.