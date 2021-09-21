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Держбюджет та карантинні зміни: що сьогодні розглянуть у Раді

Автор: Инна Собора

Сьогодні, 21 вересня, Верховна рада збирається на пленарне засідання. Депутатам представлять проект закону про державний бюджет України на 2022 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Засідання почнеться о 10:00 з оголошень заяв, повідомлень та пропозицій від депутатських фракцій і груп.

Також очікується, що міністр фінансів Сергій Марченко представить проект закону про Державний бюджет України на 2022 рік.

Далі народні обранці планують розглянути такі законопроекти:

  • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину (повторне перше читання)
  • про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу (друге читання)
  • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин (проект Кабміну, перше читання)
  • про внесення змін до статті 5 Закону України “Про гуманітарну допомогу” (друге читання)
  • про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (перше читання)
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ДержбюджетВерховна рада