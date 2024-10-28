Дезертиры из КНДР хотят служить в Украине, - СМИ

Как пишет издание, каждый из желающих дезертиров имеет от семи до десяти лет военной службы.

Они стремятся использовать свои знания об армии Северной Кореи, чтобы дезорганизовать и деморализовать войска, отправленные воевать в Украину, эксплуатируя их психологические уязвимости.

Известно, что все желающие проживают в Южной Корее.

Солдаты КНДР в России

США уже подтвердили присутствие северокорейских военных в России. По данным Белого дома, солдаты КНДР прибыли на кораблях и проходят обучение на полигонах. По информации украинской разведки, в Россию могли перебросить около 12 тысяч северокорейских военных, часть из которых находятся в Курской области.