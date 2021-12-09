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Діючий співробітник СБУ. Стало відомо, хто очолить Закарпатську ОДА

Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів України погодив призначення нового голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Ним стане діючий співробітник Служби безпеки України Віктор Микита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

На співбесіді Микита заявив, що є чинним співробітником СБУ, до цього працював юристом і був приватним підприємцем.

"Прошу проголосувати перелік кадрових питань... Рішення прийнято, перелік затверджений", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після співбесіди.

За даними ЗМІ, він був заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області, після чого перейшов на аналогічну посаду в центральний апарат СБУ. Він родом із Закарпаття, служив у Донецьку, на Закарпатті та в Запоріжжі.

Згідно з електронною декларацією, Микита за 2020 рік заробив 562 000 гривень, а його дружина 1,5 млн гривень. Готівкою сім'я зберігає 1,5 млн гривень і 30 000 доларів. На банківському рахунку ще 134 000 гривень. Подружжя володіє легковим автомобілем Audi A6 2018 року випуску і декількома тягачами.

Микита також володіє будинком і земельними ділянками в селі Бараниці Закарпатської області. А його дружина - квартирою в Ужгороді на 58 кв. метрів та земельною ділянкою.

Нагадаємо, в листопаді Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської обласної ОДА Анатолія Полоскова.

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