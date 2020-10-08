Діючий нардеп довів агрохолдинг до фіктивного банкрутства, - адвокат

Після більш як двох років досудового розслідування ні слідчі, ні прокурори так і не допитали народного депутата Валерія Дубіля, а також ряд інших відомих осіб, причетних до незаконного переоформлення корпоративних прав ТОВ "Промбудіновація".

Про це заявив адвокат потерпілої сторони та колишнього власника холдингу Олександра Головача Олександр Денисов.

За його словами, зараз порушено справу за ч. 3 ст. 209 КК України - легалізація (відмивання) доходів в особливо великому розмірі, яка передбачає від восьми до п'ятнадцяти років тюремного ув'язнення.

Фігурантами кримінального провадження, за його словами, є народний депутат фракції "Батьківщина" Валерій Дубіль та депутат Чернігівської облради від Радикальної партії Олег Авер'янов.

Він також зазначає, що після того, як в липні 2018 року нотаріус Ірина Мамай оформила завідомо підроблений документ - договір опціону, за яким частка Олександра Головача (75%) перейшла компаніям Авер'янова та Дубіля, власники ТОВ "Промбудіновація" регулярно змінювалися.

Зараз власником є компанія ТОВ "Аріус Центр", однак, в корпоративну схему агрохолдингу вже не входять агропідприємства, що були в її складі раніше.

За словами адвоката, про легалізацію свідчить, зокрема, і декларація Олега Авер'янова: депутат відобразив у документі доходи від реалізації СТОВ "Богданівське"; а також те, що земельний банк і нерухомість агрохолдингу перереєстровані на компанії, засновниками яких є родичі Дубіля (хрещеник нардепа, його дружина, а також діти і теща народного депутата).

Після численних скарг потерпілої сторони у липні 2020 року Печерським райсудом Києва було задоволено клопотання прокурорів та накладено арешт на майно СТОВ "Богданівське" і ТОВ "Оріон-СКТ", яким вони володіли раніше, однак ці рішення так і не були внесені в Єдиний державний реєстр судових рішень.

"Це дало можливість Дубіля і Авер'янову переоформити майно на нинішнього власника ТОВ "Прилуки Агроінвест". Реалізуючи свою злочинну схему рейдери довели раніше прибутковий агрохолдинг до фіктивного банкрутства, підставою для цього послужило створення ряду фіктивних договорів позики", - додає адвокат.

За словами Денисова, спочатку Дубіль і Авер'янов планували банкрутство ТОВ "Промбудіновація" у Львівській області, для чого адреса компанії була перереєстрована у відповідному реєстрі, але господарський суд Львівської області відмовив їм у позовах про стягнення.

Після цього фігуранти ініціювали зміну юридичної адреси на місто Київ та переніс всіх процедур в столичний госпсуд.

Господарський суд Києва стягнув заборгованість за фіктивними договорами позики і відкрив процедуру банкрутства.

"На цей час рейдери, спочатку в особі директора" ТОВ "Промбудіновація", а надалі - в особі "кредитора" ТОВ "Аенко Груп", скоординовано подають однакові позови про недійсність укладених до захоплення договорів з цими кредиторами", - зазначає адвокат.

Неодноразові заяви потерпілої сторони про доведення агрохолдингу до банкрутства, за словами Денисова, повністю ігноруються.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розбиралася в деталях сумнівної зміни власників агрохолдингу в Чернігівській області, яка ускладнюється ще й тим, що в ній фігурують нардеп і депутат облради.