Чинні чемпіони та грізні балканці: з ким гратиме Україна у відборі на ЧС-2022

Фото: гравці збірної України (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)

Збірна України дізналася своїх суперників по групі у кваліфікації на найближчий Мундіаль. Підопічні Андрія Шевченка на шляху до фінальної частини чемпіонату світу-2022 року в Катарі зійдуться з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною, а також Казахстаном.

З п'яти команд безпосередньо пройде тільки одна - переможець групи. Додатковий шанс відібратися шляхом плей-офф отримає також команда, що посяде друге місце. Кого із суперників українцям варто побоюватися? Представляємо коротку інформацію щодо кожної з команд.

Збірна Франції

З чинними чемпіонами світу "синьо-жовті" грали зовсім нещодавно - в рамках товариської зустрічі напередодні матчів Ліги націй проти не менш титулованих команд - Німеччини та Іспанії. Ослаблена безпрецедентними кадровими втратами команда Андрія Шевченка поступилася супернику з рахунком 1:7. Ця поразка стала найбільшою за весь час існування нашої національної збірної. Разом з тим, цей результат загартував підопічних Шевченка, які потім вперше у своїй історії переграли "Фурію Роха".

Загалом же українці та французи провели між собою 10 офіційних зустрічей, в яких "синьо-жовті" брали гору лише раз. Було це у плей-офф відбору до ЧС-2014, коли команда Михайла Фоменка здолала фаворитів з рахунком 2:0, а от у матчі-відповіді поступилася - 0:3 і пропустила суперника на Мундіаль.

Ще три зустрічі закінчилися внічию, і шість разів перемагали наші опоненти. Різниця забитих і пропущених м’ячів - 6:21 на користь французів.

Збірна Фінляндії

Статистика над північним суперником має більш приємний присмак. У двох зустрічах з командою Фінляндії обидва рази здобувала перемоги наша команда. У відборі до ЧС-2018 "синьо-жовті" спочатку обіграли фінів вдома з рахунком 1:0, а потім у Тампере - 2:1. Однак Україна вигризала кожну з цих перемог.

З того часу "суомі" сильно додали - вони вперше у своїй історії кваліфікуватися до фінальної частини чемпіонату Європи, на шляху до якого стали переможцями групи першого розіграшу Ліги націй.

Збірна Боснії і Герцеговини

Однією з небагатьох збірних у Європі, якою ще жодного разу не грала Україна, є Боснія і Герцеговина. Команда з досвідченим кістяком однозначно зможе дати бій. У складі боснійців є кілька зірок першої величини, такі як нападник "Роми" Едін Джеко та півзахисник "Ювентуса", який наразі виступає за "Барселону", Міралем П'янич.

Команда Душана Баевіча в першому розіграші Ліги націй посіла перше місце в групі і вийшла у вищий дивізіон, а також отримала можливість вийти на Євро-2020 через плей-офф. Але ось в нинішньому році збірна не змогла перемогти жодного разу, щоправда, граючи з Італією, Нідерландами і Польщею. Скоріш за все, до наступних матчів команда готуватиметься вже під керівництвом нового наставника.

Збірна Казахстану

Команда Казахстану нам дісталась у суперники з п'ятого кошика, де рейтингово знаходяться слабкіші команди. У своїй історії збірні чотири рази зустрічалися як раз в групах у відборі до чемпіонатів світу. І кожного разу українці здобували перемогу. Різниця забитих і пропущених м’ячів - 9:3 на нашу користь. Але тут важливо не розслабитись, щоб недооцінити суперника, і впевнено взяти три очки.