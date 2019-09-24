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Через діючий тариф збитки "Миколаївгазу" зросли на 65%

Новини » Енергетика    24.09.2019 - 17:05
Через діючий тариф збитки "Миколаївгазу" зросли на 65%
Ілюстративне фото (УНІАН)

З урахуванням цього року загальна сума збитків компанії досягне 721 млн гривень

Сума збитків АТ "Миколаївгаз" в 2019 році за попередніми підрахунками складе 400 млн гривень. Це на 65% більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Поточний рік стане третім роком поспіль, коли для АТ "Миколаївгаз" діє економічно необґрунтований тариф, який НКРЕКП не переглядає з 2017 року. З урахуванням цього року загальна сума збитків компанії досягне 721 млн гривень. Спровокований НКРЕКП фінансова криза призведе до того, що до початку опалювального сезону 2019-2020 в Миколаївській області 105 газорегуляторних пунктів опиняться в аварійному стані, а довжина газопроводів, не придатних до експлуатації, досягне 360 км", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, однією з основних проблема нового опалювального періоду є знос газорозподільних мереж і, відповідно, зростаюча загроза їх аварійності. За останні 5 років кількість ГРП/ШРП c вичерпаним терміном експлуатації зросла в 2 рази, а кілометраж газопроводів, що перебувають у критичному стані (термін експлуатації перевищує 40 років) – в 5 разів.

Крім того, відтік кваліфікованих кадрів через низьку заробітну плату також негативно позначається на діяльності підприємства. Так, за останні три роки компанію покинули 917 фахівців. Кадрова нестача становить 266 вакансій.

"Головною причиною критичного стану, в якому зараз знаходиться АТ "Миколаївгаз" – це збитковий тариф на розподіл газу. Через економічно необґрунтований тариф за останні 3 роки загальна сума збитків компанії складе 721 млн гривень, а усього по галузі – 20 млрд гривень. Неадекватні тарифи загрожують зривом опалювального періоду, що настає. Недолік фінансування на своєчасний і повноцінний ремонт газорозподільної системи може привести до аварій і, як наслідок, не тільки до перебоїв газопостачання, але і до загрози безпеки споживачів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі наголосили, що якщо найближчим часом не вирішити проблему дискримінаційних тарифів, які вже в 5 разів менше від необхідного рівня, то робота "Миколаївгазу" буде паралізована.

"Як приклад, середній місячний платіж за газорозподіл у 2018 році в Миколаївській області склав близько 48 гривень, що в кілька разів нижче витрат на мобільний зв'язок та Інтернет", - йдеться в повідомленні.

У цьому зв'язку АТ "Миколаївгаз" відзначає необхідність таких кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати Оператору ГРМ понесені збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, що передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ протягом усього року.

"Згідно з даними дослідження Київського міжнародного інституту статистики, 74% споживачів вказали, що хотіли б, щоб плата за послугу з доставки енергоресурсів в їх будинку була незмінною протягом року. І це є яскравим підтвердженням такого вирішення проблеми, що склалася", - йдеться в повідомленні.

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