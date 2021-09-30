Дії силовиків стосовно влади Києва мають всі ознаки цілеспрямованої акції, - екс-замгенпрокурора

За його словами, таких висновків дійшли юристи "Ad Rem Lex", співзасновником якої є Трепак, провівши юридичний аудит кримінальних проваджень стосовно представників виконавчої влади та комунальних підприємств Києва.

"Надзвичайна активність правоохоронних органів стосовно столичної влади має всі ознаки організованої на найвищому рівні та чітко координованої з єдиного центру цілеспрямованої діяльності", - наголошує Віктор Трепак.

Він пояснює, що про координованість дій правоохоронців з єдиного центру свідчить, зокрема, те, що процесуальні дії проводилися різними органами, але в один період. При цьому були задіяні практично всі структури - прокуратура, нацполіція, фіскальна служба, СБУ тощо. А всі дії правоохоронців супроводжувалися потужною інформаційною компанією.

"Не викликає жодних сумнівів той факт, що весь «силовий» механізм міг бути запущений лише за командою згори. За президента Порошенка правоохоронні органи за такою ж схемою були задіяні для дискредитації лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка (якому "пришивали" зловживання на посаді міністра оборони). Та Львівського міського голови Андрія Садового (якого дискредитували "сміттєвою справою")", - заявляє Трепак.

Другий висновок екс-заступника Генпрокурора засвідчує, що значна частина кримінальних проваджень стосовно столичної влади була розпочата на підставі матеріалів Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

"Це означає, що столична влада систематично і досить результативно використовує інструмент внутрішнього фінансового контролю для запобігання та виявлення правопорушень з використанням бюджетних коштів, а також забезпечення правового реагування на них", - констатує Віктор Трепак.

Третій висновок - про те, що дії правоохоронців більш нагадують силові демонстративно-показові акції, ніж процесуальні дії.

"Проведені правоохоронними органами в рамках цих кримінальних проваджень обшуки виглядають більше як силові демонстративно-показові акції, ніж процесуальні дії, у яких існувала об’єктивна потреба і які були проведені за наявності законних підстав", - зазначає екс-заступник генпрокурора.

Він наголошує: обшук є крайнім процесуальним засобом, у багатьох випадках в ньому немає потреби, документи можна вилучити шляхом такої слідчої дії, як тимчасовий доступ до них (ст. 160 КПК).

"Натомість усі обшуки у підрозділах КМДА та КП завершились вилученням статутних документів, посадових інструкцій, тендерної документації тощо, яка апріорі не могла бути прихована і яка у більшості своїй перебуває у відкритому доступі. В одній кримінальній справі знадобився терміновий обшук для отримання (вдумайтесь!) копії Регламенту КМДА. Невже треба було приходити до будівлі КМДА з обшуком, щоб отримати завірену копію її Регламенту?" - підкреслює Віктор Трепак.

Він зазначає, що більшість коментарів стосовно ситуації в Києві містять саме політичну оцінку, і вважає, що було б добре, якби вони бодай частково базувалися на правовому аналізі ситуації.

З проханням дати правову оцінку ситуації, яка склалася у зв’язку з різкою активізацією правоохоронних органів стосовно столичної влади, до юристів звернувся мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко.