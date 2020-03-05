Дії РФ ставлять під загрозу перспективи ядерного роззброєння, - МЗС

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Нехтування Росією міжнародних зобов’язань демонструє низьку ефективність міжнародних механізмів, заявили у МЗС

Росія грубо порушує гарантії безпеки, надані Україні у зв’язку з відмовою від ядерної зброї і закріплені в Будапештському меморандумі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ.

У МЗС нагадали, що у 1994 році Україна відмовилась від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі, і приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

"Залишаючись надалі прихильними до режиму нерозповсюдження ядерної зброї, ми вимушені вчергове констатувати: Російська Федерація продовжує грубо порушувати гарантії безпеки, надані Україні у зв’язку з відмовою від ядерної зброї і закріплені в Будапештському меморандумі 1994 року", - йдеться у повідомленні.

Дипломати зазначають, що сьомий рік збройної агресії РФ проти України є прикладом цинічного нехтування однією з ядерних країн діючим міжнародним інструментарієм у сфері ядерного роззброєння і нерозповсюдження.

"Негативний досвід України у практичному застосуванні отриманих гарантій безпеки ставить під загрозу перспективи глобального ядерного роззброєння, демонструючи низьку ефективність відповідних міжнародних механізмів", - заявили в МЗС.

Також у дипломатичному відомстві підкреслили, що Україна й надалі неухильно виступає за повну ліквідацію ядерної зброї у світі.

Нагадаємо, у команді Володимира Зеленського планують домогтися підписання багатостороннього міжнародного договору, в якому провідні країни світу зобов'язуються гарантувати територіальну цілісність України.