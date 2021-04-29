Дії Оператора ГТС знищують сегмент незалежних постачальників газу - учасники ринку

"Зараз на ринку є маржинальні ціни, і є послуга балансування. Остання коштує близько 2000 грн/тис. куб м, які отримує НАК "Нафтогаз України". І хоча декларується, що Оператор ГТС не заробляє на балансуванні, ми бачимо різницю в 40% між маржинальною ціною викупу позитивних небалансів і продажу негативних. Втім фізично балансування ГТС відбувається не так часто. Фактично, трейдери платять за незрозумілу послугу", - говорить Роман Сторожев, президент Асоціації "Надрокористувачі України".

Йдеться про те, що Оператор ГТС далеко не завжди здійснює подачу придбаного газу в ГТС для того, щоб її збалансувати. При цьому, учасники ринку справно отримують рахунки за уявні послуги державної компанії.

"Я вважаю, що Оператор ГТС повинен довести обґрунтованість своїх витрат на балансування ринку. Компанія повинна показати учасникам ринку всі свої реальні витрати. Тим більше, що Верховний Суд зобов'язав Оператора ГТС це зробити", - говорить Олег Бакулін, юрист, адвокат з питань енергетики.

Така перекручена ситуація на ринку негативно позначається на ліквідності учасників ринку, а послуга балансування призводить до збитків, які переводяться на кінцевого споживача.

"Регулятор прописує законодавство, яке дає можливість оператору ГТС отримувати необгрунтовані гроші за необґрунтовану ціну і тим самим отримувати підвищений дохід. Тому ні Регулятор, ні державні компанії не зацікавлені в розвитку ринку приватних постачальників і робиться максимально все для того щоб ринкові компанії були знищені на цьому ринку", - заявив Володимир Шведкий,"Енерджі Трейд Груп".

Виправити ситуацію міг би незалежний Оператор ринку. На думку члена НКРЕКП Оксани Кривенко, можна було б передати функції по балансуванню ринку газу від Оператора ГТС до нового суб'єкту - Оператору ринку, а Оператор ГТС - буде вирішувати технічні проблеми. Це було б оптимальним рішенням і спростило б багато питань на ринку природного газу.