Дії НКРЕКП ведуть газорозподільну галузь до банкрутства, - асоціація

Рішення НКРЕКП про так зване "поетапне підвищення" тарифів на розподіл газу - прямий шлях до банкрутства підприємств газорозподільної галузі і нового оператора ГТС, успішна діяльність якого є запорукою збереження транзиту газу в Європу. Про це йдеться в заяві Асоціації газового ринку України.

"25 жовтня 2019 року на громадських слуханнях НКРЕКП було прийнято рішення про так зване поетапне "підвищення" тарифів на розподіл газу, яке насправді зменшить виручку операторів ГРС на третину. Таке рішення свідчить про зневажливе ставлення членів НКРЕКП до проблем галузі, що веде до подальшого зростання збитків операторів ГРС. Лише протягом опалювального періоду 2019-2020 років підприємства отримають 4,3 млрд гривень збитків від такого "підвищення" тарифу. Цей штучно створений дефіцит поглибить неплатежі між учасниками ринку газу та призведе до накопичення боргів тепер вже перед новоствореним Оператором ГТС, який є ключовою фігурою національного ринку, а також для транзиту газу в Європу", - йдеться в заяві.

Асоціація протягом останніх років неодноразово вказувала на критичну ситуацію, яка склалася в галузі. "Регулятор вже чотири роки нехтує своїми обов'язками, веде цілеспрямовану дискримінаційну тарифну політику, яка привела за цей час до збитків, які перевищили 20 млрд гривень. В умовах, коли тарифи не переглядалися з 2016 року, так зване "підвищення" тарифів на 30%, озвучене главою НКРЕКП Оксаною Кривенко, є знущанням над галуззю, в якій працюють понад 50 тис. українців", - йдеться в заяві.

Через низькі зарплати галузь щорічно втрачає близько 10% кваліфікованого персоналу. Асоціація вважає, що запропоноване НКРЕКП рішення тільки погіршує ситуацію. Якщо в діючих тарифах на розподіл рівень зарплати газовика становить 5,9 тис. гривень, то після підвищення працівники галузі повинні отримувати 7,7 тис. гривень. Це, за словами АГРУ, на третину менше офіційної середньої зарплати в Україні, і в два рази нижче середніх зарплат в енергетиці.

"Враховуючи, що рішення НКРЕКП про так зване "підвищення" тарифів на розподіл створює фінансову кризу на газовому ринку і веде до банкрутства нового незалежного Оператора ГТС, Асоціація газового ринку звертає увагу Європейської комісії та Секретаріату Енергетичного Співтовариства на загрозу енергетичній безпеці країни та інтеграції з енергетичними ринками Євросоюзу", - йдеться в повідомленні