Дію "чорного списку" покупців електроенергії продовжили до 1 березня 2022 року

Аукціонний комітет прийняв рішення продовжити дію "чорного списку" покупців електричної енергії до 1 березня 2022 року. За даними Міненерго, механізм довів ефективність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України

"З часу впровадження "чорного списку", за даними ДП "Гарантований покупець", припинилися порушення договірних умов з боку учасників ринку, які б стали підставою для внесення до цього списку. "Чорний список" показав свою ефективність як один з превентивних механізмів", - заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Нагадаємо, 13 липня аукціонний комітет проголосував за внесення змін до регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі "Українська енергетична біржа".