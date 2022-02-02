Дієвими пероговори на захист України будуть лише у форматі "Будапешту", - експерт

На його думку, зараз саме час визнати допущені помилки та ефективно використати всі надані Будапештським меморандумом гарантії.

Він нагадав, що на нещодавньому брифінгу американських військових чиновників чітко пролунала теза про те, що "Росія у 1994 році підписала Будапештський меморандум зі США та Великобританією, який гарантував територіальну цілісність та суверенітет України".

"Показовою є сама згадка Будапештського меморандуму. Причому саме як гарантій, а не декларації намірів чи запевнень", - вважає політолог.

Такий сигнал, на його думку, свідчить про те, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко мала рацію, коли критикувала Мінські угоди, називаючи їх пасткою для України.

"Мінські угоди забезпечили завершення активної фази конфлікту на Донбасі, але й загнали країну в ситуацію "ні миру, ні війни", яка останніми роками не призвела ні до чого, крім загибелі людей", - додав Золотарьов.

За його словами, нинішня ескалація на кордонах також є наслідком цих згубних домовленостей, адже у такий спосіб РФ шантажує Україну. Політолог переконаний, що зараз варто повернутися до того, що пропонувала Юлія Тимошенко, коли наполягала, щоб стратегія відновлення територіальної цілісності та суверенітету ґрунтувалася саме на Будапештському меморандумі.

"Будапештський меморандум 1994 року про гарантії України за відмову від ядерної зброї можна використовувати як основу для початку консультацій зі сторонами-підписантами, а також створення нового майданчика для підтримки України. Будапештський меморандум може стати тією точкою опори, спираючись на яку Україна вийде з цієї мінської пастки та забезпечить вхід у нову геополітичну реальність", - резюмує експерт.