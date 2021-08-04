Діяльність Зеленського на посаді президента схвалюють майже 30% українців

Наприкінці липня 2021 року діяльність президента України Володимира Зеленського схвалювали 29,3% українців. Водночас 56,1% респондентів не схвалюють його діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

У порівнянні з червнем рівень схвалення діяльності Зеленського знизився. Місяць тому схвалювали 34,1% опитаних, не схвалювали 52,7%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 24 липня - 1 серпня 2021 року серед 2028 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - особисте (face-to-face) інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 12%, 1,5% - для показників близьких до 5%.