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Діяльність Зеленського на посаді президента схвалюють майже 30% українців

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Україна, Середа 04 серпня 2021 13:19
Діяльність Зеленського на посаді президента схвалюють майже 30% українців Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці липня 2021 року діяльність президента України Володимира Зеленського схвалювали 29,3% українців. Водночас 56,1% респондентів не схвалюють його діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

У порівнянні з червнем рівень схвалення діяльності Зеленського знизився. Місяць тому схвалювали 34,1% опитаних, не схвалювали 52,7%.

Діяльність Зеленського на посаді президента схвалюють майже 30% українців

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 24 липня - 1 серпня 2021 року серед 2028 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - особисте (face-to-face) інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 12%, 1,5% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України пройшли в кінці липня 2021 року, то в першому турі найбільше набрав би Володимир Зеленський 27,7% - серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. Порівняно з початком місяця (29,1%) рейтинг чинного президента дещо знизився.

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